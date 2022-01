Lazio - Atalanta alle 20 | 45 | ultimo giro di tamponi | bergamaschi in partenza per Roma

Advertising

SkySport : Lazio-Atalanta a rischio: nerazzurri rinviano la partenza, si attende esito tamponi #SkySport #SerieA #SkySerieA… - SkySport : Atalanta, nessun nuovo positivo: con la Lazio si gioca #SkySport #SkySerieA #SerieA #LazioAtalanta #Atalanta - AlfredoPedulla : #Lazzari-#Atalanta: proposto a fine dicembre, pista che può riscaldarsi. Gradimento dell’esterno che ha avuto altre… - bagnariol_luca : Disperato per Lazio Atalanta - Bergamonews : All'Olimpico la Dea @Atalanta_BC punta alla decima vittoria con la @OfficialSSLazio , nonostante le assenze Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

L'questa mattina è partita per Roma dove disputerà la gara contro la. Il giro di tamponi non ha rilevato nessun nuovo positivo tra gli orobici, che ieri avevano rinviato la partenza ......30 Anadolu Efes - Panathinaikos 82 - 81 20:30 Baskonia - Bayern 77 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Genoa - Udinese 18:00 Inter - Venezia 20:45CALCIO - PREMIER ...L'Atalanta non ha registrato nessun nuovo caso Covid all'interno del gruppo squadra. Dopo l'ultimo giro di tamponi, dunque, la squadra partirà per Roma dove questa sera è ...Questa sera dalle 20.45 Sarri e Gasperini si affrontano all'Olimpico in un duello che promette gol e spettacolo. Nella Lazio assenti Radu, Acerbi, Pedro e lo squalificato Cataldi; l'Atalanta ha passat ...