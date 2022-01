Lazio-Atalanta 0-0 | Sarri fermo al palo di Zaccagni Gasperini in emergenza strappa il pari

(Di domenica 23 gennaio 2022) Finisce 0-0 all'Olimpico. Un punto prezioso soprattutto per l'di, partita solamente questa mattina verso Roma e con ben 9 assenze pesantissime. Ci si poteva aspettare di...

Commenta per primo L'allenatore della, Maurizio Sarri, ha commentato a Sky Sport il pareggio per 0 - 0 ottenuto contro l'. ASSENTI - 'L'aveva delle grandi difficoltà, ma noi avevamo cinque giocatori fuori con due ...Così, dai microfoni di Sky Sport, Sergej Milinkovic Savic esprime la propria delusione per il mancato successo della suasull'Ma cosa è mancato questa sera alla? "Forse l'ultimo ...Dopo le parole dei protagonisti di Lazio - Atalanta, è toccato a Maurizio Sarri analizzare il pareggio arrivato all'Olimpico. L'allenatore ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di DAZN: ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato a Sky il pareggio contro l’Atalanta: “L’Atalanta aveva delle grandi difficoltà, ma noi avevamo cinque giocatori fuori con due rientrati ieri. Anche ...