Lazio Atalanta 0-0 LIVE | Marusic vicino al gol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris, Genoa e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 5? Fase di studio – Fase di studio in questi primi minuti di gioco all’Olimpico. 10? Poco spettacolo – Non decolla ancora la gara con le due squadre che si fronteggiano con molto equilibrio e poche opportunità potenzialmente pericolose. 14? Ci prova l’– Primo timido tentativo dell’con Zappacosta che trova il tempo e lo spazio per il cross, il colpo di testa di pezzella sul secondo palo è ...