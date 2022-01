Lazio-Atalanta 0-0 | Gasperini | “Siamo vicini a Ilicic | i medici non sanno dare una risposta”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Potevamo fare di più, ma è difficile non essere contento della prestazione. Per fare di più avremmo dovuto avere più alternative in attacco, ma sono molto felice di quello che hanno fatto i ragazzi stasera. Nel finale abbiamo corso un rischio sul palo, poi hanno tirato poco”. Così Gian Piero, tecnico dell’, commenta il pareggio dell’Olimpico contro la. Una partita condizionata dalle assenze, soprattutto in attacco, come ha sottolineato il tecnico: “Non ci manca solo Zapata, ma anche gli altri. Abbiamo costruito qualcosa di buono, ma la nostra è stata una partita difensiva. In questo momento dobbiamo accettare questa emergenza, avevamo 10 giocatori fuori e giocare contro lae averla mantenuta a distanza è un bel risultato”. Poi una considerazione su: “Per me non è ...