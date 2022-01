Lazio-Atalanta 0-0 | delusione per Sarri | Immobile & co non accorciano | sorride Gasp

(Di sabato 22 gennaio 2022) Soltanto un punto per, che al termine dei 93' dell'Olimpico confezionano uno 0-0 che non muove in maniera rilevante la classifica

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

I confronti trasono storicamente carichi di tensioni e gol, invece nel primo tempo non c'è nemmeno un tiro, né in porta né verso le porte. Gasperini, al quale mancano centrocampisti ...Le dichiarazioni del tecnico della Dea dopo laGian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky al termine di. Le sue parle: MATCH ...Hysaj a Lazio Style Channel dopo Lazio-Atalanta 0-0: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, ci è mancata brillantezza davanti, dobbiamo però essere positivi. Si poteva fare di più, ma loro erano ...La Lazio si ferma allo Stadio Olimpico di Roma. Tra Sarri e Gasperini finisce a reti bianche per 0-0 il big match andato in scena in questo sabato sera. Ad assistere alla partita c'erano anche ...