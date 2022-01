L’Australia cerca manodopera

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il governo australiano ha lanciato un appello: studenti e viaggiatori stranieri che da sempre venite are lavoro e fortuna qui da noi, tornate, abbiamo bisogno di voi, toglieremo i costi necessari per ottenere il visto temporaneo a chi arriva nei prossimi tre mesi. Il primo ministro Scott Morrison, dopo essere sopravvissuto all’affaire Djokovic, deve affrontare una grande opposizione interna alla sua politica delle frontiere chiuse un po’ perché i casi di contagio sono in aumento ma soprattutto perché il settore ospedaliero e quello agroalimentare sono in grandissima sofferenza: manca la forza lavoro. A causa dei contagi e delle quarantene e a causa del fatto che viaggiare in Australia è diventato parecchio complicato, c’è una grande carenza di lavoratori al punto che la catena dell’agroalimentare, che ovviamente impiega persone che hanno bisogno di minore ...