Laura Tecce | chi è la giornalista | età | altezza | peso | marito e figli | origini e vita privata

Ha saputo attirare le attenzioni su di sé soprattutto grazie ai suoi ruoli di inviata e conduttrice, in cui è stato già molto chiaro di che pasta fosse fatta. Laura Tecce è uno dei volti del giornalismo più seguiti ed apprezzati, data la sua bravura che ben sa miscelare al suo fascino solare. E proprio grazie a questo mix perfetto è una donna ricca di magnetismo che sa esporre fatti anche spinosi sempre con il metodo giusto. Immediatamente aveva capito che sarebbe voluta diventare una giornalista. E infatti subito dopo il diploma Laura Tecce ha intrapreso l'Università studiando Sociologia presso La Sapienza di Roma. Terminati gli studi si è subito immersa nel mondo del lavoro, lavorando in uffici stampa e anche per quotidiani come Il giornale e Libero quotidiano, trattando soprattutto temi sociali e ...

Ultime Notizie dalla rete : Laura Tecce Da Baglioni a Mariotto, da Diaco alla Clerici: promossi e bocciati della tv Buono il programma 'Onorevoli Confessioni' di Laura Tecce. Alessandro Cattelan sta troppo avanti per Rai1, non merita tutte le critiche ricevute. Serena Bortone cresce. 5 DE GREGORIO, SIGNORINI, ...

Matrimonio in casa M5S, Castelli sposa il portavoce di Di Maio Alla coppia di promessi sposi a 5 Stelle sono arrivati auguri e felicitazioni da vari mondi: dall'attrice Maria Grazia Cucinotta alla giornalista Rai Serena Bortone, dalla giornalista Laura Tecce all'...

