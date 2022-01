Latina, la Polizia di Stato incontra gli anziani del territorio per prevenire le truffe (Di sabato 22 gennaio 2022) Latina – Si terrà martedì 25 gennaio un incontro pubblico, rivolto in particolare alle persone anziane, per discutere di sicurezza con i poliziotti specializzati in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona della Questura di Latina. L’appuntamento è per le ore 18.00 presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo a Latina. Il Questore Michele Maria Spina, il Dirigente della Polizia Anticrimine Alessandro Tocco e il Commissario Capo Valeria Morelli forniranno consigli e suggerimenti per non farsi derubare e/o truffare da criminali senza scrupoli, che sono sempre alla ricerca di qualcuno da raggirare, approfittando di condizioni di vulnerabilità. Saranno evidenziate le modalità d’azione e gli stratagemmi più utilizzati dai criminali per ingannare le malcapitate vittime. In questo delicato momento, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022)– Si terrà martedì 25 gennaio un incontro pubblico, rivolto in particolare alle persone anziane, per discutere di sicurezza con i poliziotti specializzati in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona della Questura di. L’appuntamento è per le ore 18.00 presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo a. Il Questore Michele Maria Spina, il Dirigente dellaAnticrimine Alessandro Tocco e il Commissario Capo Valeria Morelli forniranno consigli e suggerimenti per non farsi derubare e/o truffare da criminali senza scrupoli, che sono sempre alla ricerca di qualcuno da raggirare, approfittando di condizioni di vulnerabilità. Saranno evidenziate le modalità d’azione e gli stratagemmi più utilizzati dai criminali per ingannare le malcapitate vittime. In questo delicato momento, ...

Advertising

Latina_Oggi : Incidente tra due auto all'incrocio col semaforo spento Incidente nel pomeriggio tra via Carrara e via Verri alle p… - ilfaroonline : Latina, la Polizia di Stato incontra gli anziani del territorio per prevenire le truffe - forzearmateeu : Un nuovo post (Professoressa “pusher” offre droga agli alunni di una scuola di Latina) è stato pubblicato su… - LatinaCorriere : Controlli e prevenzione, prosegue il lavoro della Polizia di Latina - - Latina_Oggi : Donna in monopattino investita da un'auto Incidente nella rotatoria all'incrocio tra via del Lido e via dell'Agora.… -