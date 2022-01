La supercar da Formula 1 Ferrari Enzo compie 20 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Laè un modello molto particolare nella storia di Maranello, perché si inserisce nella tradizione delleiniziata con la 288 GTO e con la F40, che poi è proseguita con la F50 e, appunto, con lastessa. Fu presentata al Salone di Parigi nel 2002 e, sebbene all'inizio dovesse chiamarsi F60, la scelta cadde poi sul nome del mitico Drake. Un'idea che non piacque subito a tutti, così come la linea dell'auto, che era completamente funzionale all'aerodinamica senza troppe concessioni all'estetica. In ogni caso, chi poteva permettersela - all'epoca costava 665.000 euro - non ha avuto dubbi: le richieste erano talmente tante che la produzione è stata aumentata da 349 a 399 esemplari, più uno speciale donato al Papa e poi messo all'asta per beneficenza e battuto alla stratosferica cifra di 6 milioni di ...

