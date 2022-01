La suora che non vuole vaccinarsi: "Se mi multano non pago, non mi fido delle balle che hanno detto" (Di sabato 22 gennaio 2022) Dice di non essere una "no vax", anche se finora non si è vaccinata. È disposta a ripensarci, ma a una condizione: lo Stato deve firmare una lettera in cui si impegna a garantirle un risarcimento di 7 milioni nel caso le... Leggi su today (Di sabato 22 gennaio 2022) Dice di non essere una "no vax", anche se finora non si è vaccinata. È disposta a ripensarci, ma a una condizione: lo Stato deve firmare una lettera in cui si impegna a garantirle un risarcimento di 7 milioni nel caso le...

Advertising

margotsbullock : le milf unbothered sedute con in mezzo quella che la finta suora addolorata io mi sto pisciando addosso - LuigiRo2055 : @notspeakboyshit Infatti Miriana era Fuori solo che gli hanno messo il Bigliettino alla Suora. Grazie Papy Parpy! - artrodesi : @AXBproduction Alex sei da voltastomaco ...,Soleil conferma cioè che è sempre stata dai tempi di Luca Onestini una… - RossDeGiglio : @vincycernic2 Ma sai che non credo? Piuttosto penso che fosse piena da un bel pò e abbia preso la palla al balzo pe… - witchyades : solo perché ho risposto andare alla bible vacation school e perché da piccola volevo fare la suora non significa che -

Ultime Notizie dalla rete : suora che 'La classe. Docupuppets per marionette e uomini' il 25 gennaio al Teatro Il Piccolo di Forlì ...stati gli alunni di una classe elementare in un istituto gestito da suore e che oggi ospita una casa per ferie. L'Istituto portava il nome di Suore di Carità. La nostra unica maestra, anche lei suora ...

Mascherine inutilizzate: una studentessa le raccoglie e le manda in Africa Finora le mascherine raccolte sono andate a una suora che si occupa dei senza tetto e alla parrocchia di San Giacinto. Altre sono finite in Africa. Saraphine Tracy Sako, una studentessa della classe ...

Suora non vaccinata: «Se mi multano, non pago» BresciaToday Il musical di Sister Act fa ballare il Nuovo Lo spettacolo di stasera alle 21 si ispira al film cult del 1992. L’edizione è in italiano su licenza ufficiale della Music Theatre International ...

Suora non vaccinata: «Se mi multano, non pago» Dice di non essere una "no vax", ed è disposta a vaccinarsi solo se lo Stato firma una lettera in cui si impegna a darle un risarcimento di 7 milioni nel caso le succeda qualcosa. Suor Rosalina Ravasi ...

...stati gli alunni di una classe elementare in un istituto gestito da suore eoggi ospita una casa per ferie. L'Istituto portava il nome di Suore di Carità. La nostra unica maestra, anche lei...Finora le mascherine raccolte sono andate a unasi occupa dei senza tetto e alla parrocchia di San Giacinto. Altre sono finite in Africa. Saraphine Tracy Sako, una studentessa della classe ...Lo spettacolo di stasera alle 21 si ispira al film cult del 1992. L’edizione è in italiano su licenza ufficiale della Music Theatre International ...Dice di non essere una "no vax", ed è disposta a vaccinarsi solo se lo Stato firma una lettera in cui si impegna a darle un risarcimento di 7 milioni nel caso le succeda qualcosa. Suor Rosalina Ravasi ...