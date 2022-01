La serie su Joe Exotic cambia titolo | il trailer di Joe vs Carole | storia sceneggiata delle celebre faida

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lasu Joeprodotta da Peacock ha un nuovo, come annunciato dal primo teaser: il progetto prende il nome di Joe vs.e promette di far conoscere molto più di quanto reso noto finora, con evidente riferimento alla docurecord di visualizzazioni prodotta da Netflix nel 2020 che ha spopolato in tutto il mondo. Questa nuovasu Joeè un format sceneggiato, in cui i protagonisti John Cameron Mitchell e Kate McKinnon sono nei panni di JoeBaskin, rispettivamente ilallevatore di animali esotici nonché star della tv e la sua acerrima nemica fervente animalista. Nel cast figura anche Kyle MacLachlan nei panni del marito della Baskin. La...