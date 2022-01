La Polonia continua a tagliare l’Iva per ridurre l’inflazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 21 gen – L’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ha fatto salire enormemente il tasso d’inflazione anche in Polonia. Il mese scorso il governo polacco ha ridotto l’Iva sull’elettricità e sul gas per il periodo che va da gennaio a marzo al fine di ridurre il costo delle bollette per le famiglie. I contribuiti alle famiglie del governo polacco La scelta di effettuare il taglio in questo periodo non è casuale, visto che coincide col rigido inverno polacco ed è il periodo dell’anno in cui i consumi di gas ed elettricità di conseguenza sono al massimo. Se questo non fosse abbastanza il governo ha anche previsto contributi che variano da 100 a 300 euro per famiglia al fine di aiutare le fasce più deboli colpite dal caro inflazione. Dopo quanto fatto, sarebbe stato facile pensare che il governo di Varsavia non avrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 21 gen – L’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ha fatto salire enormemente il tasso d’inflazione anche in. Il mese scorso il governo polacco ha ridottosull’elettricità e sul gas per il periodo che va da gennaio a marzo al fine diil costo delle bollette per le famiglie. I contribuiti alle famiglie del governo polacco La scelta di effettuare il taglio in questo periodo non è casuale, visto che coincide col rigido inverno polacco ed è il periodo dell’anno in cui i consumi di gas ed elettricità di conseguenza sono al massimo. Se questo non fosse abbastanza il governo ha anche previsto contributi che variano da 100 a 300 euro per famiglia al fine di aiutare le fasce più deboli colpite dal caro inflazione. Dopo quanto fatto, sarebbe stato facile pensare che il governo di Varsavia non avrebbe ...

