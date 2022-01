La partita tra Salernitana e Napoli si gioca, due negativizzazioni tra i granata (Di sabato 22 gennaio 2022) La redazione del Corriere dello Sport aveva già annunciato sull’edizione online del quotidiano che secondo le ultime indiscrezioni raccolte la partita di domani tra Salernitana e Napoli si sarebbe giocata regolarmente. Pochi minuti fa è arrivata la sostanziale conferma da parte del club: tra i calciatori della Salernitana sono state registrate due nuove negativizzazioni, che hanno portato il totale dei positivi a sei. Per l’intervento dell’Asl servono nove positivi sui venticinque della lista degli atleti consegnata alla Lega. Neanche il club salernitano rivela i nomi dei positivi, né quelli dei negativi, ma chi è tornato a disposizione è sicuramente Gagliolo, che l’ha annunciato su Instagram aggiungendo che la squadra è pronta a partire per il capoluogo campano. Le buone notizie, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) La redazione del Corriere dello Sport aveva già annunciato sull’edizione online del quotidiano che secondo le ultime indiscrezioni raccolte ladi domani trasi sarebbeta regolarmente. Pochi minuti fa è arrivata la sostanziale conferma da parte del club: tra i calciatori dellasono state registrate due nuove, che hanno portato il totale dei positivi a sei. Per l’intervento dell’Asl servono nove positivi sui venticinque della lista degli atleti consegnata alla Lega. Neanche il club salernitano rivela i nomi dei positivi, né quelli dei negativi, ma chi è tornato a disposizione è sicuramente Gagliolo, che l’ha annunciato su Instagram aggiungendo che la squadra è pronta a partire per il capoluogo campano. Le buone notizie, ...

Advertising

FBiasin : #Atalanta tostissima sia in difesa che in attacco, risultato giusto. Qualcuno non sarà d’accordo, ma questo è un… - juventusfc : ?? Allegri: «Tornerà in porta @13Szczesny13. Valuterò, invece, chi schierare tra @fbernardeschi e Kulusevski perché… - SeaWatchItaly : Dopo aver salvato 446 persone tra Natale e Capodanno, ieri sera la #SeaWatch3 è partita dalla Sicilia. Siamo diret… - RobertoRenga : RT @mariobianchi18: Il #22gennaio 1911 nel quartiere genovese di #Marassi, per la partita tra Genoa e Inter è inaugurato lo stadio col nome… - AnStorti : Hai praticamente fatto con Lautaro-Sanchez o Dzeko-Correa le tue migliori partite a dicembre. Ora hai ben deciso di… -