La pandemia ci ha reso peggiori

Roma non è la Orano narrata con vivido disincanto dalla penna di Albert Camus. E lo si capisce quando, tra le pagine de "La peste", ci si imbatte nella serafica riflessione camusiana sulla peste come fattore di ordine e di efficienza. A Roma, in effetti, che la pandemia possa aver portato una funzionalizzazione delle istituzioni votata all'efficienza appare assai arduo poterlo dire. Ed è di pochissimi giorni fa la notizia che ben 1.200 dipendenti Atac, tra amministrativi, personale tecnico e operativo, il 10 per cento del totale del personale a disposizione, è risultata positiva al coronavirus o costretta alla quarantena per un contatto diretto: una ondata di assenze notevoli che ha falcidiato un servizio già allo stremo, come possono constatare giorno dopo giorno i pendolari sempre più afflitti da una sorta di supplizio di Tantalo. S'è avanzata anche la proposta di ...

