La moda ha ritrovato la consapevolezza del corpo

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 gennaio 2022) Chi se l’aspettava? Dopo quattro stagioni in digitale, saggi commenti tipo «La fisicità non è più necessaria, neanche per le collezioni», l’abitudine al comfortwear – come viene pudicamente definito quel vestire in tuta e pantofole nei mesi del lockdown – . Una felicità fisica di gambe in movimento, spalle in bella vista, trasparenze di pelle sotto i pizzi grazie a un’euforia delle passerelle che fino al giorno prima era insospettabile. Gli abiti e i look più sexy della Primavera-Estate 2022 guarda le foto Il ritorno del sexy con vestiti, jumpsuit e micro top Eppure è stato molto, e ragionato, il ...