La mia unica vera scena di nudo Anna Galiena e lo scandaloso Senso 45 di Tinto Brass | un set vietato ai minori | Guarda

(Di sabato 22 gennaio 2022) "Non sognavo di fare l'attrice, la mia passione era la danza. A 8 anni ero alla scuola di danza classica al Teatro dell'Opera di Roma, felice di ballare e cantare. Ma a un certo punto mio padre decise che dovevo iscrivermi al liceo classico, studiare greco, latino e dare il via al percorso che mi avrebbe portato all'università, quindi a un lavoro sicuro da dirigente pubblica. A 21 anni ero all'Actors Studio. Non ho mai voluto studiare in accademie italiane, le ho sempre considerate troppo finte, dirette da tromboni... Il vero mito, per una che voleva intraprendere una carriera artistica, non poteva che essere Lee Strasberg, e tutti coloro che si erano formati con lui". Così, in una intervista al Corriere della Sera, ricorda i suoi inizi artistici. "Arrivai terrorizzata, assieme ad altri giovani aspiranti attori. Mi ero preparata una ...

