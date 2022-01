La Mare Jonio soccorre 206 migranti a largo di Lampedusa | ma il porto assegnato è Pozzallo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Per le difficili condizioni meteo la navedi Mediterranea saving humans, che ha soccorso 206, chiede lo sbarco immediato adove ora si trova in rada, e non a, ...

Advertising

fanpage : La Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans con 206 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo, ha chiesto lo sbarc… - LegaSalvini : PALERMO, SOCCORSI OLTRE 500 MIGRANTI A BORDO DELLA MARE JONIO E GEO BARENTS - FrancescComito : ??BREAKING: A Lampedusa 145 migranti trasbordati da Mare Jonio; ne restano 70 a bordo della nave ONG che andrà poi… - alefale73 : RT @valfurla: Non vorrei disturbare il clima di concordia nazionale ma sommessamente faccio notare che ci sono quasi 650 naufraghi a bordo… - FQuartarone : RT @valfurla: Non vorrei disturbare il clima di concordia nazionale ma sommessamente faccio notare che ci sono quasi 650 naufraghi a bordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare Jonio

Per le difficili condizioni meteo la navedi Mediterranea saving humans, che ha soccorso 206 migranti, chiede lo sbarco immediato a Lampedusa dove ora si trova in rada, e non a Pozzallo, porto che le è stato assegnato dal centro di ...Pozzallo è stato assegnato come porto sicuro alla naveper lo sbarco dei 208 naufraghi soccorsi. Lo fa sapere Mediterranea saving humans. Nel pomeriggio il comandante dellaormeggiata al largo di Lampedusa, su indicazione del medico ...L'Ong chiede almeno lo sbarco dei minori, dei loro nuclei familiari e delle persone che hanno patologie gravi. Intanto degli attivisti di Mediterranea stanno rifornendo i profughi e l'equipaggio a bor ...A intercettarli è stata la Capitaneria di porto: tra loro ci sono donne e minori. Dalle prime indicazioni i migranti arriverebbero dall’Egitto, Sudan, Nigeria e Bangladesh Agrigento, 22 gen. (LaPresse ...