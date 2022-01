“La mafia nigeriana è sempre più potente per colpa del politicamente corretto” | l’accusa dello zio di Pamela

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Mantenere alta l’attenzione” sul fenomeno dellae “cercarepiù di comprenderne i meccanismi, altrimenti si rischia di trattare con politica ipocrisia un fenomeno-quello mafioso-che èpiù transnazionale”. E’ quanto afferma all’Adnkronos l’avvocato Marco Valerio Verni, a pochi giorni da una nuova operazione contro lache ha portato, stavolta a Palermo, a quattro arresti. Verni, che è zio e legale della famiglia diMastropietro, la 18enne romana che si era allontanata da una comunità di Corridonia e i cui resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza (Macerata), fatti per i quali è stato condannato all’ergastolo in primo grado e in appello Innocent Oseghale, da tempo studia il fenomeno della ...