La Lega a Gualtieri | “Subito un tavolo per le oltre 90 occupazioni di sinistra”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen – Non si placano ancora le reazioni politiche dopo lo sgombero del Circolo Futurista, uno spazio libero che per 13 anni ha ospitato decine di iniziative sociali, culturali e solidali, sostenendo pure le famiglie in difficoltà economica con la distribuzione di pacchi alimentari. Negli anni, il Circolo Futurista era diventato altresì un punto di riferimento per gli abitanti di Casal Bertone, quartiere della prima periferia di Roma.

Per tale motivo, il senatore dellaWilliam De Vecchis e il consigliere capitolino Fabrizio Santori hanno chiesto formalmente al sindaco Robertoun tavolo per discutere del degrado in ...A Roma il problema delle case occupate è sempre più urgente. 'Il sindacoconvochi al più presto un tavolo sulla sicurezza con il prefetto e le opposizioni per ...i rappresentanti della...Il movimento Italia dei Diritti segnala accumuli di immondizia in località Parioli e Trastevere e boccia quello che è stato il piano rifiuti del sindaco Gualtieri che non ha portato alla pulizia che i ...Il movimento Italia dei Diritti segnala accumuli di immondizia in località Parioli e Trastevere e boccia quello che è stato il piano rifiuti del sindaco ...