La Lazio non sfonda contro l’Atalanta decimata, due punti persi. La Dea più forte delle assenze (Di sabato 22 gennaio 2022) Se non puoi vincere, almeno non perdere. E’ questo il motto dell’Atalanta, che trova il secondo 0-0 consecutivo in un big match. Un risultato assolutamente anomalo per il credo di Gasperini e per i numeri ai quali c’ha abituato questa squadra, ma che diventa estremamente comprensibile se si considera quanti assenti c’erano contro l’Inter tra infortuni e Covid e quanti, stasera, ce n’erano contro la Lazio. Un numero sconfinato di titolari fuori perché contagiati, alcuni ruoli completamente da inventare per la Dea, che porta a casa questo pareggio contro i biancocelesti di Sarri per i quali sono sicuramente due punti persi e non uno guadagnato. Era importante vincerla stasera e approfittare di una rivale in agonia, un’occasione irripetibile. E invece, Immobile è un ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Se non puoi vincere, almeno non perdere. E’ questo il motto del, che trova il secondo 0-0 consecutivo in un big match. Un risultato assolutamente anomalo per il credo di Gasperini e per i numeri ai quali c’ha abituato questa squadra, ma che diventa estremamente comprensibile se si considera quanti assenti c’eranol’Inter tra infortuni e Covid e quanti, stasera, ce n’eranola. Un numero sconfinato di titolari fuori perché contagiati, alcuni ruoli completamente da inventare per la Dea, che porta a casa questo pareggioi biancocelesti di Sarri per i quali sono sicuramente duee non uno guadagnato. Era importante vincerla stasera e approfittare di una rivale in agonia, un’occasione irripetibile. E invece, Immobile è un ...

