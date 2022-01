La Lazio non sfonda, con l'Atalanta finisce 0-0 (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - La Lazio non riesce ad approfittare delle tantissime assenze dell'Atalanta e si deve accontentare di un solo punto nel testa a testa ‘europeo' della 23ª giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 0-0 senza troppe emozioni, con la squadra di Maurizio Sarri fermata dal palo in una delle poche occasioni create. I bergamaschi salgono a quota 43 punti in classifica, i biancocelesti invece si portano a 36. Senza Zapata, Muriel e gran parte dei centrocampisti titolari, costretti a dare forfait tra infortuni e positività al Covid, Gasperini è costretto a proporre una formazione totalmente rimaneggiata. Sarri invece si affida ai soliti, ad esclusione degli infortunati Acerbi e Pedro, proponendo Zaccagni nel tridente offensivo. In un primo tempo molto bloccato le emozioni sono davvero pochissime: non succede praticamente nulla e i due ... Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Lanon riesce ad approfittare delle tantissime assenze dell'e si deve accontentare di un solo punto nel testa a testa ‘europeo' della 23ª giornata di Serie A. All'Olimpico0-0 senza troppe emozioni, con la squadra di Maurizio Sarri fermata dal palo in una delle poche occasioni create. I bergamaschi salgono a quota 43 punti in classifica, i biancocelesti invece si portano a 36. Senza Zapata, Muriel e gran parte dei centrocampisti titolari, costretti a dare forfait tra infortuni e positività al Covid, Gasperini è costretto a proporre una formazione totalmente rimaneggiata. Sarri invece si affida ai soliti, ad esclusione degli infortunati Acerbi e Pedro, proponendo Zaccagni nel tridente offensivo. In un primo tempo molto bloccato le emozioni sono davvero pochissime: non succede praticamente nulla e i due ...

