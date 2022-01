La Lazio di Sarri non vince nemmeno con l’Atalanta a pezzi (Di sabato 22 gennaio 2022) Lazio-Atalanta termina 0-0, la squadra di Gasperini resiste nonostante i nove calciatori indisponibi. Una brusca frenata sia per l’Atalanta che la Lazio, ma i nerazzurri hanno più attenuanti viste le numerose assenze. Giocatori importanti visto che Gasperini ha dovuto rinunciare a: Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Zapata, Muriel. La Lazio di Sarri però non riesce ad andare oltre il pareggio. Un primo tempo di nulla assoluto lascia spazio ad una ripresa più frizzante in cui Zaccagni colpisce un palo, poi quasi più nulla. La Lazio ha tenuto palla ma ha inciso molto poco. Non ci è riuscita nemmeno quando Gasperini ha fatto entrare o giovani della Primavera. Alla fine il pareggio sorride all’Atalanta e lascia una ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022)-Atalanta termina 0-0, la squadra di Gasperini resiste nonostante i nove calciatori indisponibi. Una brusca frenata sia perche la, ma i nerazzurri hanno più attenuanti viste le numerose assenze. Giocatori importanti visto che Gasperini ha dovuto rinunciare a: Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Zapata, Muriel. Ladiperò non riesce ad andare oltre il pareggio. Un primo tempo di nulla assoluto lascia spazio ad una ripresa più frizzante in cui Zaccagni colpisce un palo, poi quasi più nulla. Laha tenuto palla ma ha inciso molto poco. Non ci è riuscitaquando Gasperini ha fatto entrare o giovani della Primavera. Alla fine il pareggio sorride ale lascia una ...

MartiniLuca3 : @MessaggeroGol @11D49B24 Questo anno fratello e così.... allora non parliamo +? La società deve fare qualcosa altri… - RadioRadioWeb : 'Io non so se #Sarri è bollito. Non è una questione di rimpianti, è l'amarezza. È una cosa che ti sconcerta verame… - bergomifabio : LAZIO-ATALANTA: SARRI OUT! ORA LA JUVE ANDRÀ IN CHAMPIONS. ANALISI CAMPI... - AleCat_91 : LAZIO - ATALANTA 0-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - Noibiancocelest : Lazio – Atalanta, le pagelle: Felipe Anderson intimorito, Sarri non cambia mai e sbaglia -