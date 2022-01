La Gazzetta sui problemi cardiaci di Ounas: pare si tratti solo di una leggera infiammazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri la notizia relativa alle anomalie cardiache riscontrate per Adam Ounas durante la permanenza in Nazionale per la Coppa d’Africa. L’annuncio è stato del ct dell’Algeria, che ha dichiarato che l’attaccante del Napoli ha avuto il Covid mentre era in ritiro. Oggi la Gazzetta dello Sport torna sull’argomento. Per ora, scrive la rosea, ad Ounas è stato prescritto un periodo di riposo, prima del ritorno a Napoli. “Il ritorno a Napoli è previsto per mercoledì e allora si sottoporrà a una serie di esami”. Una parte di esami riguarda l’idoneità sportiva agonistica di routine, dopo il Covid, un’altra sarà composta di esami più approfonditi sul cuore. La rosea, però, lascia ben sperare. “In questi casi la privacy blocca ogni ulteriore notizia. Ma pare si tratti soltanto di una leggera ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri la notizia relativa alle anomalie cardiache riscontrate per Adamdurante la permanenza in Nazionale per la Coppa d’Africa. L’annuncio è stato del ct dell’Algeria, che ha dichiarato che l’attaccante del Napoli ha avuto il Covid mentre era in ritiro. Oggi ladello Sport torna sull’argomento. Per ora, scrive la rosea, adè stato prescritto un periodo di riposo, prima del ritorno a Napoli. “Il ritorno a Napoli è previsto per mercoledì e allora si sottoporrà a una serie di esami”. Una parte di esami riguarda l’idoneità sportiva agonistica di routine, dopo il Covid, un’altra sarà composta di esami più approfonditi sul cuore. La rosea, però, lascia ben sperare. “In questi casi la privacy blocca ogni ulteriore notizia. Masisoltanto di una...

