La difesa del rapper Baby Gang davanti al gip: «Non c’entro con quella rapina, ho cambiato vita» (Di sabato 22 gennaio 2022) «Ho cambiato vita». Il rapper Baby Gang si è difeso così davanti al gip di Milano, Manuela Scudieri, che l’ha interrogato in merito all’inchiesta su alcune rapine che hanno portato al suo arresto e a quello di altri due rapper, Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, e Samuel Matthew Dhahri, detto Samy. Baby Gang – il cui vero nome è Zaccaria Mouhib e che è già noto alla forze dell’ordine – ha spiegato di aver «cambiato vita», di aver raggiunto la «stabilità» economica visto che nell’ultimo periodo ha sottoscritto tre contratti musicali con una major. Dunque – ha detto – non vive più di reati, non fa più rapine, non ne ha più «bisogno». Il suo difensore ha chiesto al gip la scarcerazione oppure i ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) «Ho». Ilsi è difeso cosìal gip di Milano, Manuela Scudieri, che l’ha interrogato in merito all’inchiesta su alcune rapine che hanno portato al suo arresto e a quello di altri due, Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, e Samuel Matthew Dhahri, detto Samy.– il cui vero nome è Zaccaria Mouhib e che è già noto alla forze dell’ordine – ha spiegato di aver «», di aver raggiunto la «stabilità» economica visto che nell’ultimo periodo ha sottoscritto tre contratti musicali con una major. Dunque – ha detto – non vive più di reati, non fa più rapine, non ne ha più «bisogno». Il suo difensore ha chiesto al gip la scarcerazione oppure i ...

