La Croce Rossa rivela dell'attacco hacker che ha sottratto 515 mila dati personali: ora l'appello alla non divulgazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Il 2021 è stato l'anno del maggior numero di attacco hacker e le previsione indicano un trend in crescita anche per il 2022. Un dato confermato dal recente attacco niente meno che alla Croce Rossa. Croce Rossa sotto attacco hacker – Adobe StockA rivelarlo è stato proprio il CICR, il Comitato internazionale della Croce Rossa, un'associazione privata di diritto svizzero con sede a Ginevra, che ha denunciato un cyber attacco capace di violare i dati di circa mezzo milione di persone. 515 mila, per la precisione. "Persone altamente vulnerabili". La versione ufficiale dell'organizzazione umanitaria elvetica è preoccupante. "Un attacco ai dati delle ...

