La costante Draghi e i dubbi sul governo L’analisi di Mastrapasqua

Da lunedì potrebbe cambiare tutto. Almeno da quando il nodo Quirinale sarà sciolto. La variabile Draghi diventerà una costante di lungo periodo se dovesse essere eletto alla presidenza della Repubblica, ma si tratterebbe di una "nuova costante"; oppure diventerà pur sempre una costante, ma in un tempo che è difficile prevedere, di certo non più lungo di un anno, poiché nel 2023 al più tardi si andrà a rinnovare il Parlamento. In entrambi gli scenari è lecito avere qualche dubbio sulla continuità di governo, o con un altro presidente del Consiglio, o con un presidente del Consiglio oggettivamente depotenziato, benché oggi ri-osannato dai partiti della grande maggioranza. E proprio questo supporto così smaccato al Draghi premier dovrebbe far temere che i partiti siano ...

