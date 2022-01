Kylian Mbappé : son petit frère Ethan victime d’un accident de voiture (Di sabato 22 gennaio 2022) Plus de peur que de mal. Ethan Mbappé, frère du champion du monde Kylian Mbappé, a été transporté à l’hôpital après avoir été victime d’un accident de voiture “sans gravité”, révèle Le Parisien : “L’accident impliquant trois véhicules s’est produit vendredi après-midi vers 16 heures sur la RN 184, à proximité du camp des Loges, le centre d’entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)”, explique le journal, d’après les informations de pompiers présents sur place. Le jeune homme se trouvait du côté passager du véhicule au moment de la collision, et a été “légèrement blessé”. Il a tout de même été conduit à l’hôpital par mesure de prévention. “Il a été gardé en observation pendant moins d’une ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) Plus de peur que de mal.du champion du monde, a été transporté à l’hôpital après avoir étéde“sans gravité”, révèle Le Parisien : “L’impliquant trois véhicules s’est produit vendredi après-midi vers 16 heures sur la RN 184, à proximité du camp des Loges, le centre d’entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)”, explique le journal, d’après les informations de pompiers présents sur place. Le jeune homme se trouvait du côté passager du véhicule au moment de la collision, et a été “légèrement blessé”. Il a tout de même été conduit à l’hôpital par mesure de prévention. “Il a été gardé en observation pendant moinse ...

Ultime Notizie dalla rete : Kylian Mbappé Mbappé, paura per il fratello Ethan: incidente in auto ma sta bene Sono state ore di preoccupazione in Francia per Ethan Mbappé , fratello minore di Kylian , stella del Paris Saint - Germain . Come riportato da L'Equipe , il giovanissimo calciatore, anche lui alla corte della formazione parigina, è stato vittima di un ...

PSG, novità importanti sugli infortuni di Neymar e Mbappé Kylian Mbappé continua il suo lavoro individuale in buone condizioni. Al termine dell'allenamento di domani sabato verrà presa ...

