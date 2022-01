Karina Cascella, l’opinionista dei salotti della tv italiana oggi compie 42 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Karina Cascella, volto noto femminile della tv italiana e oggi anche influencer, nasce ad Aversa il 22 gennaio del 1980, quindi 42 anni fa. La sua vita inizia già in salita a causa dell’infanzia difficile dovuta all’alcolismo del padre e alla perdita prematura della madre. Si è fatta forza grazie alla vicinanza delle sorelle Sunny e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 22 gennaio 2022), volto noto femminiletvanche influencer, nasce ad Aversa il 22 gennaio del 1980, quindi 42fa. La sua vita inizia già in salita a causa dell’infanzia difficile dovuta all’alcolismo del padre e alla perdita prematuramadre. Si è fatta forza grazie alla vicinanza delle sorelle Sunny e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

