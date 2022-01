Juventus Women, contro la Fiorentina si chiude la striscia infinita di vittorie (Di sabato 22 gennaio 2022) La Juventus Women pareggia 2-2 contro la Fiorentina e mette fine alla striscia infinita di vittorie La Juventus Women chiude la striscia di 36 vittorie consecutive in campionato. Le bianconere, falcidiate dalle assenze, sbagliano la gara con la Fiorentina ma, sotto di due reti, riescono comunque a raggiungere il pari. Le reti Cenoia e Caruso, pareggiano il gol di Giacinti e l’autorete di Gama. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Lapareggia 2-2lae mette fine alladiLaladi 36consecutive in campionato. Le bianconere, falcidiate dalle assenze, sbagliano la gara con lama, sotto di due reti, riescono comunque a raggiungere il pari. Le reti Cenoia e Caruso, pareggiano il gol di Giacinti e l’autorete di Gama. L'articolo proviene da Calcio News 24.

