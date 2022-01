Juventus, Allegri alla vigilia del Milan: le indicazioni su Dybala e calciomercato (Di sabato 22 gennaio 2022) La Juventus si prepara per la 23esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Milan per il big match di giornata. alla vigilia ha parlato Massimiliano Allegri e ha fornito interessanti indicazioni anche sul mercato. “Sarebbe bello giocare queste gare con lo stadio pieno, ma ora non si può. È sempre Milan-Juve ed è importante per la classifica. Stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita. Oggi valuterò la formazione e spero di indovinarla”. Su Dybala: “è molto sereno. Sta bene fisicamente e sta crescendo. È più libero nel giocare e ha meno responsabilità addosso. Sono contento di quello che sta facendo. Da qui a fine stagione ci darà molto”. Sul mercato: “la rosa è questa e rimarrà questa. L’ho già detto. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 gennaio 2022) Lasi prepara per la 23esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro ilper il big match di giornata.ha parlato Massimilianoe ha fornito interessantianche sul mercato. “Sarebbe bello giocare queste gare con lo stadio pieno, ma ora non si può. È sempre-Juve ed è importante per la classifica. Stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita. Oggi valuterò la formazione e spero di indovinarla”. Su: “è molto sereno. Sta bene fisicamente e sta crescendo. È più libero nel giocare e ha meno responsabilità addosso. Sono contento di quello che sta facendo. Da qui a fine stagione ci darà molto”. Sul mercato: “la rosa è questa e rimarrà questa. L’ho già detto. ...

