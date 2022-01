Juve Vlahovic | l’offerta bianconera all’attaccante

Advertising

Gazzetta_it : Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: JUVE, SUBITO VLAHOVIC ?? - SaraMeini : #Fiorentina #Calciomercato Joe Barone, dg viola a @TgrRaiToscana: 'Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juve per… - AdeNugraha999 : RT @Gazzetta_it: Juve, assalto a Vlahovic: lo vuole subito, i dettagli dell’offerta #calciomercato - CorJuve : RT @Gazzetta_it: Juve, è caccia al 9. Vlahovic in testa e intanto Allegri si aggrappa a Morata #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Vlahovic

Tradotto: se vuole la, lo dica e poi si vedrà. Perché non va dimenticato che Commisso non più ... Di sicuro, comunque,è giocatore che entusiasma Allegri e per il quale la Signora aveva ...L'attaccante non parte subito: la città non lo ama come il Divin Codino, ma teme un addio - beffa a parametro zero per ladi ANGELO GIORGETTI"Vlahovic, la pressione della Juventus" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. Voci su una possibile offerta da parte della Juventus per avere Dusan ...Il contratto? Non ci sento" titola in apertura il QS sul caso Vlahovic che rimane al momento nel mirino della Juventus e di molti altri club. Nessuna offerta per ora è arrivata ...