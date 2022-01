Italiano: «Vlahovic? Non vedo l’ora che il mercato invernale si chiuda» (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Cagliari in programma domani. Tra le altre, gli è stata posta l’ennesima domanda sul futuro di Vlahovic. Ha fatto intendere di non poterne più. “Arriva da un rigore sbagliato immediatamente riscattato, da una prestazione buona. Solito Vlahovic, soliti discorsi, solite settimane che ci accompagnano. Noi allenatori non vediamo l’ora che il mercato invernale chiuda, perché giocare in mezzo alle trattative non è gradevole”. Sul campionato: è falsato? “Solo nell’ultimo mese ci sono stati dei problemi, all’inizio filava tutto liscio. Di falsato penso che non ci sia nulla, andiamo avanti e sono convinto che arriveremo in fondo senza affanni”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Cagliari in programma domani. Tra le altre, gli è stata posta l’ennesima domanda sul futuro di. Ha fatto intendere di non poterne più. “Arriva da un rigore sbagliato immediatamente riscattato, da una prestazione buona. Solito, soliti discorsi, solite settimane che ci accompagnano. Noi allenatori non vediamoche il, perché giocare in mezzo alle trattative non è gradevole”. Sul campionato: è falsato? “Solo nell’ultimo mese ci sono stati dei problemi, all’inizio filava tutto liscio. Di falsato penso che non ci sia nulla, andiamo avanti e sono convinto che arriveremo in fondo senza affanni”. L'articolo ilNapolista.

