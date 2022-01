Italia, terribile incidente stradale: pullman precipita in un torrente. Ci sono morti e feriti (Di domenica 23 gennaio 2022) terribile incidente stradale in Valle D’Aosta, ad Ayas, dove un pulmino è precipitato in un torrente uccidendo l’autista. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 22 gennaio. Tutti salvi gli altri passeggeri, tre turisti provenienti dal Nord Europa, coinvolti nell’incidente. Pulmino precipita in Valle D’Aosta, è morto l’autista Il pulmino precipitato in Valle D’Aosta, come riporta Il Messaggero, era adibito al trasporto di turisti ed è caduto nel torrente Evancon in val d’Ayas, vicino al centro abitato di Champoluc (Aosta). Subito si sono attivati i soccorsi del caso: sul posto, infatti, sono intervenute alcune squadre di soccorritori per tentare di estrarre le persone ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 gennaio 2022)in Valle D’Aosta, ad Ayas, dove un pulmino èto in unuccidendo l’autista. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 22 gennaio. Tutti salvi gli altri passeggeri, tre turisti provenienti dal Nord Europa, coinvolti nell’. Pulminoin Valle D’Aosta, è morto l’autista Il pulminoto in Valle D’Aosta, come riporta Il Messaggero, era adibito al trasporto di turisti ed è caduto nelEvancon in val d’Ayas, vicino al centro abitato di Champoluc (Aosta). Subito siattivati i soccorsi del caso: sul posto, infatti,intervenute alcune squadre di soccorritori per tentare di estrarre le persone ...

