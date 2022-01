Italia sotto choc | il volto noto della Tv italiana è gravemente malato | l’annuncio improvviso

(Di sabato 22 gennaio 2022) Foto a fine articolo. Alessandro Baricco ha annunciato sui social la sua malattia e scrive "mia sorella mi donerà le cellule staminali per il trapianto". "Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica". Il post è accompagno da una foto in cui si vede un computer e una copia de Il Circolo Pickwick di Charles Dickens accanto a un letto d'ospedale. "Ci sono rimasto male - prosegue lo scrittore - ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare èporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni (be', non è così semplice, ci stiamo lavorando da mesi, è un lavoro di pazienza). A donarmi le cellule staminali sarà ...

