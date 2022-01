Italia, scontro tra due treni poco fa. Ci sono diversi feriti: soccorritori sul posto (Di sabato 22 gennaio 2022) Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nessuno dei feriti sarebbe grave Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nell'incidente quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118, ma nessuno sarebbe grave. Sul posto i vigili del fuoco di Torino. La dinamica dell'incidente Secondo una prima ricostruzione, a causare lo scontro tra i due treni sarebbe stato un errore di manovra. L'incidente - a quanto riferito ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 gennaio 2022) Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato unofrontale tra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nessuno deisarebbe grave Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato unofrontale tra due convogli merci: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari. Nell'incidente quattro personerimaste ferite estate soccorse dai sanitari del 118, ma nessuno sarebbe grave. Suli vigili del fuoco di Torino. La dinamica dell'incidente Secondo una prima ricostruzione, a causare lotra i duesarebbe stato un errore di manovra. L'incidente - a quanto riferito ...

