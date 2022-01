Italia | riecco Balotelli | convocato da Mancini per lo stage

(Di sabato 22 gennaio 2022) Mariotorna nuovamente in Nazionale. L’attaccante deve giocarsi le sue carte per rientrare tra i convocati per i playoff di marzo Come riportato da Sky Sport, Mariofarà parte dei convocati del ct Robertoper lodi fine mese organizzato dall’. L’attaccante, dopo oltre 3 anni dall’ultima volta (settembre 2018), tornerà così a vestire la maglia della Nazionale. Ultima chance da non sprecare per rientrare tra i selezionati in vista dei playoff mondiali di marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

