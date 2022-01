Italia, Balotelli cambia tutto: ecco cosa ha sorpreso Mancini (Di sabato 22 gennaio 2022) Roberto Mancini è finito nell’occhio del ciclone. L’ultima decisione del CT dell’Italia lascia perplessi i tifosi della Nazionale. Dal punto di vista mediatico è stata una scelta piuttosto coraggiosa quella di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha sorpreso tutti con la convocazione di Mario Balotelli per il prossimo stage a Coverciano. L’allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 gennaio 2022) Robertoè finito nell’occhio del ciclone. L’ultima decisione del CT dell’lascia perplessi i tifosi della Nazionale. Dal punto di vista mediatico è stata una scelta piuttosto coraggiosa quella di Roberto. Il commissario tecnico della Nazionalena hatutti con la convocazione di Marioper il prossimo stage a Coverciano. L’allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : Italia, Balotelli convocato per lo stage: torna in Nazionale dopo oltre 3 anni #SkySport #Italia #Nazionale… - SkySport : Italia, Balotelli verso convocazione per lo stage: manca in Nazionale da oltre 3 anni #SkySport #Italia #Nazionale… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Italia, Balotelli convocato per lo stage: torna in Nazionale dopo oltre 3 anni #SkySport #Italia #Nazionale #Balotelli https… - nicoruiz035 : RT @CB_Ignoranza: Secondo quanto riportato da @FabrizioRomano, il ritorno di Balotelli in nazionale è imminente. SuperMario sarà convocato… - BettinaPiccardo : il non senso della convocazione di Balotelli in nazionale...???????????????????????????????povera Italia.. -