Irma Testa a Verissimo | ' Da piccola non riuscivamo a comprare il pane | oggi ho una medaglia olimpica'

oggi sfoggia una splendida e sudata medaglia olimpica, ma la sua vita non è stata facile. A ha raccontato che lo sport, il pugilato, l'ha salvata. È cresciuta con i fratelli a Torre ..., la prima italiana campionessa olimpica di pugilato, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo . Ed è pronta a farlo con il coraggio e la naturalezza che l'hanno sempre ...Irma Testa si racconta in un’intervista a Verissimo, nella quale ripercorre la sua storia da donna e da atleta, parlando anche della sua ...Irma Testa oggi sfoggia una splendida e sudata medaglia olimpica, ma la sua vita non è stata facile. A Verissimo ha raccontato che lo sport, il pugilato, l'ha salvata. È ...