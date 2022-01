"Io al Quirinale? Non ho ancora deciso...". Berlusconi tiene in scacco il centrodestra. Draghi e rimpasto, voci da Forza Italia (Di sabato 22 gennaio 2022) "Devo ancora decidere". Silvio Berlusconi non ha sciolto le riserve sulla sua candidatura al Quirinale nemmeno davanti ai ministri di Forza Italia. E ora ci sarà il faccia a faccia via zoom con i leader alleati, lui ad Arcore e Meloni e Salvini a Roma. Un faccia a faccia che doveva cominciare alle 16 ma che è slittato di due ore abbondanti proprio per il prolungarsi del confronto tra gli azzurri. Salvini, Meloni, Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti aspettano, e qualcuno si arrabbia come Osvaldo Napoli, ex forzista oggi deputato di Coraggio Italia: "Convocare un vertice da remoto, senza sapere quante persone ascoltano, è l'ultima scivolata, almeno si spera, del centrodestra. Com'è pensabile, senza perdere in credibilità, trattare una vicenda tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) "Devodecidere". Silvionon ha sciolto le riserve sulla sua candidatura alnemmeno davanti ai ministri di. E ora ci sarà il faccia a faccia via zoom con i leader alleati, lui ad Arcore e Meloni e Salvini a Roma. Un faccia a faccia che doveva cominciare alle 16 ma che è slittato di due ore abbondanti proprio per il prolungarsi del confronto tra gli azzurri. Salvini, Meloni, Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti aspettano, e qualcuno si arrabbia come Osvaldo Napoli, ex forzista oggi deputato di Coraggio: "Convocare un vertice da remoto, senza sapere quante persone ascoltano, è l'ultima scivolata, almeno si spera, del. Com'è pensabile, senza perdere in credibilità, trattare una vicenda tanto ...

