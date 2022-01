(Di sabato 22 gennaio 2022) Simonesi dice soddisfatto per la prova della sua Inter che ha vinto in rimonta contro il Venezia. Ecco quello ha raccontato ai microfoni di Dazn: "La squadra ci ha, i ...

Advertising

CorSport : #Inter, #Inzaghi: 'Abbiamo dato un segnale. Il campo è ingiocabile' - ilcirotano : Inzaghi: 'Ci abbiamo creduto fino alla fine, ma il campo di San Siro è ingiocabile' - - LLPI4_ : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Dovevamo far meglio sul gol. Tre contro due dovevamo fare meglio, bisognava prestare più attenzione. Abbiamo pr… - LLPI4_ : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Almeno stavolta gli europei rimarranno qua, Vidal anche resterà qua. E anche con Vidal cercheremo di lavorare ne… - Kulloraj95 : RT @it_inter: #Inzaghi: 'Abbiamo vinto 9 partite su 10, vinto la Supercoppa, passato il turno in Coppa Italia. Vogliamo andare avanti ovunq… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi abbiamo

Simonesi dice soddisfatto per la prova della sua Inter che ha vinto in rimonta contro il Venezia. Ecco quello ha raccontato ai microfoni di Dazn: "La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi ...Complimenti al Venezia'Simoneparla poi anche della posizione in campo di Lautaro, che ... Nelle ultime 10 nevinte 9, vincendo Supercoppa, andando avanti in Coppa Italia e Champions. ...Il tecnico nerazzurro: "Complimenti al Venezia, ci ha dato fastidio. Ora ci prepareremo nel migliore dei modi" ...Simone Inzaghi ha commentato la vittoria, arrivata sul finale di partita con un gol di Dzeko, ai microfoni di Inter TV: "Se serve anche a me la sosta? Senz'altro. Abbiamo bisogno di recuperare un po' ...