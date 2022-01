Inter-Venezia | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 22 gennaio 2022) La ventitreesima giornata di campionato offre unessante scontro:. Le due compagini scenderanno in campo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. La squadra allenata da Simone Inzaghi occupa il primo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Milan secondo e una partita da recuperare. L’ultima uscita ha visto i nerazzurri ottenere un pareggio a reti bianche contro l’Atalanta e arrestare la corsa delle otto vittorie consecutive. Ilarriva invece da un periodo complicato, in cui non riesce più a trovare i tre punti. La classifica inizia a farsi difficile, con soli due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo e una partita in meno. Ecco le ultime sulla sfida in programma questa sera alle 20:45. L’perde Correa, ilè decimato dal ...

MILANO -si gioca . Il match della 23ª giornata di Serie A in programma alle 18 al Meazza era a rischio a causa del focolaio Covid scoppiato tra i lagunari. L'ultimo ciclo di tamponi molecolari ...Commenta per primo Ilscenderà regolarmente in campo oggi a San Siro, dove è in programma la gara con l'(calcio d'inizio alle ore 18). Dall'ultimo giro di tamponi molecolari non sono emerse nuove positività ...La ventitreesima giornata di campionato offre un interessante scontro: Inter–Venezia. Le due compagini scenderanno in campo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. La squadra allenata da Simone ...Calcio d'inizio alle ore 18 La capolista ospita la quartultima. Nessun problema di formazione per Inzaghi, emergenza Covid per i lagunari ...