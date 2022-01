Inter-Venezia | Brozovic rischia su Peretz | ma il giallo da diffidato non arriva

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un brivido per San Siro nerazzurro al 77? di, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Marcelo, ha steso al limite dell’area avversariadopo un contrasto perso. Un fallo tattico a tutti gli effetti, non il primo della serata del centrocampista nerazzurro, ma l’arbitro Marchetti non ha estratto un cartellinoche sarebbe stato pesantissimo. La prossima giornata offre infatti il derby contro il Milan. Giusta la decisione dell’arbitro di non estrarre il? Il fallo non è cattivo, ma harotto un’azione e il metro dell’arbitro in termini di cartellini è stato molto severo. Situazione al limite,ringrazia, Inzaghi anche. All’82’la ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...Episodio controverso sul finale del primo tempo a San Siro nella gara tra. I nerazzurri trovano, infatti, il gol del pareggio con Barella, ma gli ospiti protestano in modo vibrante per una 'sbracciata' di Dzeko su Modolo.L'episodio è avvenuto poco prima del gol del pareggio di Barella in Inter-Venezia: l'arbitro Marchetti non è intervenuto scatenando le polemiche sul web ...Inter-Venezia, le pagelle e il tabellino della partita tra i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi e la squadra di Paolo Zanetti.