Inter stanca, ma Dzeko c'è. Ora la sosta per ritrovare idee e brillantezza (Di sabato 22 gennaio 2022) A San Siro l'Inter supera il Venezia 2 - 1 grazie alle reti di Nicolò Barella (al 40') ed Edin Dzeko (al 90'). Il punto di Filippo Conticello Leggi su video.gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) A San Siro l'supera il Venezia 2 - 1 grazie alle reti di Nicolò Barella (al 40') ed Edin(al 90'). Il punto di Filippo Conticello

Advertising

capuanogio : Forse l’#Inter meno brillante della stagione, stanca e lenta al di là del dominio nel possesso palla, ma proprio pe… - Gialex25 : @fedeerr Ci sta eh ma l’Inter è un po’ stanca giocando ogni 3 gg e avendo giocato 120 minuti per ben due volte … po… - esseaellea : L'#Inter era stanca, lo era dopo aver giocato 2 volte 120 minuti, (gli ultimi 120 solo poco più di 2 giorni fa) e u… - AleGobbo87 : RT @capuanogio: Forse l’#Inter meno brillante della stagione, stanca e lenta al di là del dominio nel possesso palla, ma proprio per questo… - godisadj3 : Squadra stanca e molto ben imbrigliata dal Venezia. Queste gare sono oro ed era oro anche il pari. Non siamo il Cit… -