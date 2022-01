Inter, occhio al cartellino giallo: in tre rischiano di saltare il derby (Di sabato 22 gennaio 2022) Tre giocatori dell’Inter in diffida: con il cartellino giallo saltano il derby Manca sempre meno alla partita tra Inter e Venezia in programma a San Siro, prima di lasciare nuovamente spazio alle Nazionali. Al ritorno della sosta la squadra di Inzaghi sarà impegnata nel derby contro il Milan e in tre rischiano di non esserci in caso di cartellino giallo poiché in diffida. I tre giocatori che devono prestare particolare attenzione sono Marcelo Brozovic, Arturo Vidal e Lautaro Martinez. Quest’ultimo il più prezioso dei tre in quanto l’allenatore nerazzurro deve già fare a meno dell’infortunato Correa e si potrebbe ritrovare ad affrontare i rossoneri con i soli Dzeko e Sanchez come pedine in attacco. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Tre giocatori dell’in diffida: con ilsaltano ilManca sempre meno alla partita trae Venezia in programma a San Siro, prima di lasciare nuovamente spazio alle Nazionali. Al ritorno della sosta la squadra di Inzaghi sarà impegnata nelcontro il Milan e in tredi non esserci in caso dipoiché in diffida. I tre giocatori che devono prestare particolare attenzione sono Marcelo Brozovic, Arturo Vidal e Lautaro Martinez. Quest’ultimo il più prezioso dei tre in quanto l’allenatore nerazzurro deve già fare a meno dell’infortunato Correa e si potrebbe ritrovare ad affrontare i rossoneri con i soli Dzeko e Sanchez come pedine in attacco. L'articolo proviene da ...

