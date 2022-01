Inter, Inzaghi: «Non pensiamo al derby» (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato prima della partita contro il Venezia Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro il Venezia. PAURA DIFFIDATI – «Assolutamente no, il derby non è nei miei pensieri. Adesso abbiamo una partita molto importante contro un avversario preparato e solido, ora massima concentrazione per il Venezia. Penseremo una gara per volta». LEGGI L’InterVISTA INTEGRALE SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore dell’ha parlato prima della partita contro il Venezia Simone, allenatore dell’, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro il Venezia. PAURA DIFFIDATI – «Assolutamente no, ilnon è nei miei pensieri. Adesso abbiamo una partita molto importante contro un avversario preparato e solido, ora massima concentrazione per il Venezia. Penseremo una gara per volta». LEGGI L’VISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

