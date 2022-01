Industria | il rincaro dell’energia frena la crescita

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 gennaio 2022) Di seguito proponiamo l’approfondimento Congiuntura Flash di Conf. La risalita del PIL italiano a inizio 2022 è a forte rischio e il balzo dell’inflazione sarà transitorio solo se si raffredderà l’energia. Ilcolpisce l’italiana, la cui produzione è attesa in flessione, e gli elevati contagino i consumi di servizi, che vanno di nuovo giù. Per gli investimenti le attese delle imprese sono diventate pessimiste, mentre il credito resta stabile e l’occupazione in recupero fino a novembre. Export italiano tra luci e ombre: nell’Eurozona si diffondono sfiducia e timore, prosegue lata negli USA, gli emergenti vanno avanti piano. Per aggiornamenti sui rincari delle commodity rimandiamo alla Nota dal CSC dal titolo I rincari delle commodity, ...