In Italia 171.263 casi Covid e 333 morti. Tasso di positività al 16,4% (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Tende a calare la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati isabato 22 gennaio 2022 sono 171.263, contro i 179.106 del giorno precedente e soprattutto i 180.426 di sabato scorso: una riduzione settimanale del 5%. Con 1,043,649 tamponi, oltre 70mila in meno rispetto a ieri, tanto che il Tasso di positività sale dal 16% al 16,4%. I decessi sono 333 (ieri 373), per un totale di 143.296 vittime dall'inizio dell'epidemia. Tornano a scendere contemporaneamente sia i ricoveri che le terapie intensive, come non accadeva da due mesi: le rianimazioni sono 31 in meno (ieri +9) con 121 ingressi del giorno, e calano a 1.676, mentre i ricoveri ordinari sono 43 in meno (ieri -174), 19.442 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di ... Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Tende a calare la curva epidemica in. I nuoviregistrati isabato 22 gennaio 2022 sono 171.263, contro i 179.106 del giorno precedente e soprattutto i 180.426 di sabato scorso: una riduzione settimanale del 5%. Con 1,043,649 tamponi, oltre 70mila in meno rispetto a ieri, tanto che ildisale dal 16% al 16,4%. I decessi sono 333 (ieri 373), per un totale di 143.296 vittime dall'inizio dell'epidemia. Tornano a scendere contemporaneamente sia i ricoveri che le terapie intensive, come non accadeva da due mesi: le rianimazioni sono 31 in meno (ieri +9) con 121 ingressi del giorno, e calano a 1.676, mentre i ricoveri ordinari sono 43 in meno (ieri -174), 19.442 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di ...

