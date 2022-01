Il Torino si fionda su un obiettivo del Napoli | c’è l’offerta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il calciomercato invernale ha portato Axel Tuanzebe a. Il difensore inglese è stato il regalo di Cristiano Giuntoli a mister Spalletti, rimasto senza Kostas Manolas, ceduto all’Olympiakos. Tuanzebe potrebbe essere l’unico acquisto di questo mercato, ma ilpensa già al futuro. Federico Gatti Uno degli obiettivi del ds Giuntoli è Federico Gatti, difensore del Frosinone. Il classe ’98 sta disputando una grande stagione in Serie B e ha segnato anche 3 reti in campionato. Sul difensore del Frosinone, però, ci sono diverse squadre di Serie A e tra queste ce n’è una che sta superando la concorrenza. Infatti, secondo quanto riporta Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, ilavrebbe fatto un’offerta importante per Gatti. Vedremo se Giuntoli risponderà o se il Toro riuscirà ad accaparrarsi le prestazioni del classe ...