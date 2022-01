Il testamento olografo si può scrivere in stampatello? (Di sabato 22 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, il testamento è valido anche se redatto in stampatello, l'importante è che sia riconducibile all'autore anche se abitualmente non scrive in questo modo. Leggi su studiocataldi (Di sabato 22 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, ilè valido anche se redatto in, l'importante è che sia riconducibile all'autore anche se abitualmente non scrive in questo modo.

