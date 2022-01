Il terzino del Bologna risponde alle accuse di Mihajlovic! (Di sabato 22 gennaio 2022) Mitchell Dijks ha voluto rispondere a quanto detto da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, il quale aveva detto che sia lui che Skov Olsen non avevano più voglia di rimanere in Emilia. Sinisa Mihajlovic Bologna“Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il Bologna. Ciò non è assolutamente vero. Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia del Bologna e darò sempre il me a questo club, fino alla fine”. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Mitchell Dijks ha volutore a quanto detto da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, il quale aveva detto che sia lui che Skov Olsen non avevano più voglia di rimanere in Emilia. Sinisa Mihajlovic“Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il. Ciò non è assolutamente vero. Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia dele darò sempre il me a questo club, fino alla fine”. VINCENZO BONIELLO

